Após analisar chassi, PRF apreende semirreboque adulterado na BR 116 em Jequié

Policiais rodoviários federais apreenderam um veículo de carga adulterado quando realizavam fiscalização de combate a criminalidade, na manhã do último dia (07), em frente a unidade operacional policial (UOP), localizada no Km 677 da BR 116, trecho do município de Jequié (BA).

Ao verificarem o semirreboque, os policiais perceberam que suas características eram diferentes da padronização. Além disso, o veículo tinha alguns de seus sinais identificadores suprimidos/regravados.

Os PRFs descobriram que a numeração original do chassi havia sido adulterada (suprimida/remarcada), configurando o crime previsto no art. 311 do Código Penal (Adulteração de sinal identificador de veículo automotor). O motorista de 37 anos, alegou não saber das adulterações e relatou que foi contratado recentemente pela empresa proprietária do veículo. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Jequié (BA). Informações e Foto: PRF

