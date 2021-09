Após arremessar espingarda pela janela e tentar fugir da fiscalização, PRF prende motorista

A Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização de patrulhamento preventivo da Operação Acidente Zero, neste domingo (12), no km 236 da BR 101, trecho do município de Conceição de Almeida (BA), quando flagrou o condutor de um automóvel, realizando ultrapassagem proibida. De imediato foi dada ordem de parada, porém o condutor do carro desobedeceu o comando e empreendeu fuga pela rodovia. Durante o acompanhamento tático, a equipe percebeu que o motorista arremessou uma arma de fogo pela janela. Os policiais conseguiram interceptar o veículo e apreender a espingarda cal.20 mm e mais 18 munições. Questionado, o homem de 47 anos que reside em Muritiba, relatou que utiliza o armamento para caçar. Disse ainda que estava em deslocamento para uma fazenda em Santo Antônio de Jesus.

