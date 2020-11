homem é detido pela PRF acusado da prática de crime de estelionato em Jequié

Um homem foi preso na manhã de sábado (7), na BR-116, em Jequié, sob suspeita de cometer estelionato na cidade de Milagres. De acordo com a PRF, com o suspeito foi encontrada uma CNH falsificada, documento utilizado para aplicar os golpes. Ainda segundo o órgão, a ação foi desencadeada quando a proprietária de uma pousada localizada na cidade de Milagres entrou em contato com a PRF para denunciar que havia sido vítima de um golpe (estelionato), pois, um dos hóspedes teria saído do estabelecimento sem realizar o pagamento das diárias. Após iniciar as buscas, o suspeito foi localizado em frente a unidade operacional da PRF, em Jequié, no KM 677. Em consulta aos sistemas da PRF, os agentes federais descobriram que o homem possuí uma extensa ficha policial, por crimes de estelionato, apropriação indébita e ameaça, praticados no estado de São Paulo.

Ainda segundo a pasta, uma terceira vítima fez contato com a UOP e relatou que havia sido subtraído da sua conta o valor de 6.500 reais. Provavelmente, o infrator tenha utilizado a CNH falsificada para realizar a transação bancária, realizada no dia 29/10/2020 em Ilhéus. Aos policiais, o homem que reside em Campinas, em São Paulo, relatou que um amigo alugou o Sonic para que ele pudesse visitar uns parentes em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Disse ainda que durante a viagem ‘ficou’ sem dinheiro para custear as despesas de hospedagem, alimentação e combustível. Dada às circunstâncias, o homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para registro da ocorrência e formalização dos procedimentos cabíveis. Informações PRF

