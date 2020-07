Aplicativo jequieense Robotic News chama atenção da região e lança nova atualização

A empresa jequieense, Robotic Software, lançou, nos últimos meses, o aplicativo Robotic News e chamou a atenção da região por facilitar, de maneira inovadora, o acesso às notícias produzidas pelos blogs locais de diferentes regiões da Bahia.

Logo após o lançamento do aplicativo Robotic News, em parceria com o Jequié Urgente e com outros blogs de Jequié, o aplicativo recebeu solicitações de leitores de diversas cidades da região, pedindo para que outros blogs também fossem adicionados e o pedido foi atendido pela equipe.



CONFIRA OS BLOGS QUE FORAM ADICIONADOS NO ROBOTIC NEWS



Jequié Repórter

Jequié Urgente

Jequié e Região

Junior Mascote

Giro em Ipiaú

Marcos Cangusu

Marcos Frahm

Ari Moura

Jequié News

Ipiaú Online*

Correio 24h*

Lú Lelis*

Pimenta*

Ubatã Notícias*

Itiruçu Online*

Vermelhinho BA*

O Tabuleiro*

Blog do Anderson*

Ilhéus 24h*

Poções 24h*



*Novos blogs adicionados



Com o App instalado em seu smartphone, você pode selecionar quais dos blogs acima deseja receber notificação quando as notícias forem publicadas e, também, poderá sugerir quais blogs você deseja acompanhar.

O download é totalmente gratuito pela Google Play.

Em parceria com os jornalistas e empresas, o App vem ganhando destaque na região e está mudando o jeito de acompanhar as notícias, já que, com ele instalado, a notícia chega até a população via notificação que é disparada para os leitores.

Confira a novidade da atualização lançada hoje:

Com a nova atualização disponibilizada hoje a tarde, mais blogs da região foram adicionados e um maior destaque às notícias foram aplicados. Agora o leitor pode visualizar o título da notícia e a imagem destacada ao lado, para escolher melhor qual notícia deseja ler.

A outra boa notícia é que ganhamos um destaque no Robotic News por ser um dos blogs de Jequié que mais está apoiando o projeto junto com outros blogs como: Marcos Cangussu e Jequié Repórter.

Faça o download do Robotic News na Play Store, gratuitamente, clicando aqui

