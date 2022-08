App Preço da Hora Bahia localiza em mapa lojas com preços mais baixos

Os consumidores baianos dispostos a economizar sem precisar ficar se deslocando entre vários estabelecimentos podem contar com as funcionalidades do aplicativo Preço da Hora Bahia, a exemplo do mapa que aponta os três estabelecimentos com os preços mais baixos na região delimitada pelo usuário, que pode ter um diâmetro de um a trinta quilômetros. A ferramenta utiliza como base os dados das notas fiscais eletrônicas armazenadas pela Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba). Para começar a utilizar o Preço da Hora Bahia pelo celular é só baixar o aplicativo, disponível na Apple Store e no Google Play, sem custo. Também é possível pesquisar na página web precodahora.ba.gov.br

Basta digitar o nome do produto ou fazer a leitura do código de barras impresso na embalagem.

O Preço da Hora Bahia conta hoje com um pico de 110 mil usuários mensais, e já foi baixado mais de 500 mil vezes em smartphones de toda a Bahia. A nota média da ferramenta na Google Play Store é de 4,4, considerada ótima, de acordo com as avaliações feitas pelos usuários.

Como ver o mapa

Visualizar o mapa com os campeões de preços baixos é fácil. Após pesquisar o valor do produto no aplicativo, o usuário deve clicar em “Mapa” e rapidamente irá identificar a localização dos três estabelecimentos com os menores preços, representados por troféus que trarão os números um, dois e três, do campeão ao terceiro lugar.

Além de permitir a consulta a itens sempre muito procurados, como leite, ovos, feijão, frango e arroz, a ferramenta destaca em especial a pesquisa de preços de medicamentos e combustíveis.

Entre outras informações úteis, o usuário pode ver ainda na tela do Preço da Hora Bahia dia e hora de realização da última venda da mercadoria, telefone e rota para chegar ao estabelecimento onde ela está à venda. É possível também acessar um gráfico com o histórico de preços do produto e cotar rapidamente uma lista de até 40 itens, obtendo os cinco melhores preços na cidade.

Além disso, a versão mais atual do aplicativo apresenta a funcionalidade “Melhor Hora”, que monitora o volume de notas fiscais emitidas ao longo do dia, indicando assim a maior ou menor presença de consumidores no estabelecimento no período entre as 7h e as 21h para todos os dias da semana, a fim de que o usuário possa evitar filas e aglomerações.

