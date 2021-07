Aprovados no concurso reda da educação em 2020 em Jequié pedem uma resposta

Na manhã de hoje (01), nossa reportagem foi ao encontro de pessoas que passaram em um concurso reda do município de Jequié, em Março de 2020. houve a convocação de Professores Assistente de Estudantes com Deficiência, no qual todos os 20 convocados fizeram os exames solicitados ( cerca de 300,00 reais ) , prepararam os documentos , porém ao tentar entregar os documentos dentro do prazo, na verdade antes de encerrar o prazo, foram impedidos devido o motivo de que a secretaria que ainda estava funcionando , iria fechar devido a pandemia. Com o retorno dos redas municipais para a folha de pagamento, ainda assim, os profissionais convocados foram impedidos de entregar os documentos com a resposta de que não estava tendo aulas presenciais . Todavia, sabemos da importância dos Professores Assistentes de Alunos com Deficiência para elaboração das atividades conforme idade e deficiência. Os aprovados, dizem que Hoje cada profissional está com mais de 5 alunos, o que torna inconstitucional pois cada aluno especial tem suas necessidades e níveis diferentes de aprendizagem, e ainda sobrecarrega os pouquíssimos profissionais que estão ativos . Os concursados ainda dizem que todos os aprovados em 2020, abriram contas correntes a pedido da prefeitura a época e até hoje a agência cobra valores altos, cerca de 16 meses e o valor já ultrapassa 500 reais em dividas, sem ao menos estarem utilizando a conta, e as mesmas foram abertas devido a solicitação da Secretaria de Educação.

Comentários no Facebook:

Comentários