Arma falha e jovem escapa da morte na cidade de Ibirataia

Um jovem de 23 anos acabou baleado após uma tentativa de homicídio na manhã de hoje (22), no centro de Ibirataia. De acordo com informações do site GIRO EM IPIAU, a vítima foi abordada por dois indivíduos numa motocicleta nas imediações do Centro de Abastecimento. Um dos criminosos realizou disparos de arma de fogo em direção à Hércules Pereira da Silva, que acabou atingido por dois tiros no braço esquerdo.

Ao tentar fugir da dupla, a vítima caiu na rua. O autor dos disparos apontou a arma novamente para Hércules e realizou outra tentativa de execução, no entanto, segundo Hércules, a arma falhou. Os indivíduos fugiram em seguida. O jovem então buscou abrigo dentro de um supermercado até a chegada da Polícia Militar. Ele foi socorrido pela PM até o Hospital Antônio Firmo Leal, de onde foi transferido para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié. A tentativa de homicídio será apurada pela Polícia Civil. Informações e Foto: Giro Ipiau

