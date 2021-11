Armas, drogas e um suspeito acusado de tráfico de drogas preso pela polícia militar

Após denúncias de grande movimentação de tráfico de drogas e da utilização de armas de fogo por criminosos no Entroncamento de Jaguaquara, a Polícia Militar iniciou diligência para averiguar a informação. No local indicado os policiais detiveram um homem suspeito, com que foram localizadas 15 (quinze) trouxas de substância análoga à maconha nas suas vestes. Em seguida, foram feitas buscas em um local que servia de esconderijo, onde além de drogas, foram encontradas armas de fogo de vários calibres. Todas as armas estavam carregadas e prontas para utilização. Com o suspeitos os policiais apreenderam 01 pistola PT Taurus, calibre 765, 01 revólver, marca Taurus, calibre .38, 01 revólver, marca Taurus, calibre .32, 82 trouxas de substância análoga à maconha e 01 aparelho celular, marca SAMSUNG. Informações e Foto: ASCOM/19 – BPM

