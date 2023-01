AROBA DISTRIBUIDORA CHEGA EM JEQUIÉ. TRAZENDO EMPREGO, RENDA E MUITO PREÇO BAIXO PARA A CIDADE

Na próxima quarta-feira (25), será inaugurada em Jequié a DISTRIBUIDORA ATACADISTA AROBA. A Distribuidora e Atacadista AROBA, vem do Sul da Bahia e chega com preços diferenciados e com grande mix de produtos. Produtos para Confeiteiro, dono de mercearia, mercadinho, supermercado, vendendor informal e para toda comunidade Jequieense e região. A inauguração será nesta quarta-feira (25), na Praça Arthur Alves Meira, centro. Ao Lado do Feirão do Brás.

