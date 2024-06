Arraiá da Sustentabilidade movimenta escolas estaduais em toda a Bahia

No mês de junho, o Nordeste vive o período mais celebrado do ano: os festejos juninos, que destacam tradições e expressões culturais, comemoradas por milhões de pessoas. Para apoiar as atividades escolares relacionadas à cultura nordestina e estimular o respeito à história e a preservação das memórias e tradições, a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), com o apoio da Secretaria da Cultura do Estado (SECULT), realiza o Arraiá da Sustentabilidade, no período de 17 a 21 de junho.



A iniciativa marca o encerramento do primeiro semestre na rede estadual de ensino, alinhada com a temática proposta para o ano letivo de 2024 – Aprendizagem para cidadania, liberdade e democracia – e promove, também, o diálogo com a Agenda 2030, na valorização dos povos e das comunidades tradicionais, em uma perspectiva sustentável. Escolas em vários municípios baianos já realizam atividades que combinam a tradição cultural com as práticas sustentáveis. Em Serrinha, por exemplo, 1.500 estudantes do Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) do Sisal participam, nesta quinta-feira (6), da oitava edição da Gincana Socioambiental com o tema “Água: fonte de vida – desafios sustentáveis”.



“Do ponto de vista pedagógico, procuramos despertar esse olhar mais sensível dos estudantes às questões socioambientais. Já estamos na oitava edição da gincana e notamos que, a cada ano, os alunos se envolvem e se dedicam, cada vez mais, na adoção de práticas sustentáveis”, avalia a coordenadora pedagógica, Mônica Carvalho. Ela aponta, como exemplo, o replantio de árvores nativas da região, realizado pelos alunos do curso de Agroecologia. “As mudas são distribuídas nas comunidades próximas aos açudes e, durante as visitas de campo, os alunos também conversam com os moradores sobre a importância da preservação desses espaços”.



Sustentabilidade – Em todas as atividades programadas, incluindo gincanas juninas, arraiás e desfiles de carroças, além do incentivo ao protagonismo dos estudantes, se destaca a prática das propostas sugeridas pelo Arraiá da Sustentabilidade. A começar pela pesquisa sobre as tradições culturais de cada região, exaltando a valorização da cultura local, na escolha, por exemplo, do repertório musical, como também reutilizar e reciclar os materiais que vão ser inseridos na criação dos alunos para a elaboração dos cenários e elementos que compõem a decoração e as fantasias.



É o que ocorre no Colégio Estadual de Valente, localizado no município do mesmo nome. A comunidade escolar está preparando o desfile de carroças e a gincana cultural, que acontece nesta sexta-feira (7) e é realizado há mais de uma década, envolvendo toda a população da cidade. No período da manhã, os estudantes desfilam com seus trajes juninos, em carroças decoradas. À noite, durante a quermesse realizada na praça do centro da cidade, os alunos vão exibir nas barracas juninas os resultados das pesquisas desenvolvidas sobre culinária, personalidades e religiosidades dos festejos de junho, demonstrando engajamento com as temáticas propostas pelo Arraiá da Sustentabilidade.



