Artista emociona as pessoas que participaram de homenagem aos profissionais de saúde do HGPV em Jequié

Na final da tarde de ontem (23), a SESAB homenageou os profissionais da saúde que atuam no Hospital Geral Prado Valadares. O projeto continua e hoje segue para Vitória da Conquista e encerra no Hospital Costa do Cacau na cidade de Itabuna. O artista Marcelo Fonseca, que é mineiro, encanou as pessoas que ali estavam, tocando solo em seu violino. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e toda Equipe do HGPV que por ali passava, se emocionavam com a maestria do Artista. Ao fundo um telão de 06 metros, passavam imagens de profissionais da saúde, que estão na linha de frente da Covid-19 e estão sendo verdadeiros heróis, ajudando a salvar vidas. Nosso blog esteve presente e pode acompanhar essa emoção de perto.

