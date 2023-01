Artista Jequieense faz obras de arte com sucata de peças de motocicletas

A reportagem do blog Jequié Urgente, foi até o bairro Pompílio Sampaio, onde entrevistamos o artista Manoel Pinheiro, conhecido como “Corredor”. Manoel trabalha com a fabricação de réplicas de instrumentos musicais, que são feitos basicamente com peças de sucata de motocicletas.





O artista já presenteou o cantor Luís Caldas, em Junho do ano passado, quando o mesmo se apresentou no São João da cidade. Manoel, foi até a cidade de Salvador, e também apresentou seu trabalho em um programa de TV. Assista a entrevista com o Jequieense logo a baixo.

