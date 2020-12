Artista Jequieense mostra a Arte Urbana na Caixa d’água em Jequié

Passando pelo bairro do Joaquim Romão em Jequié na tarde de ontem (01), o trabalho do artista Jequieense Israel Nery, chamou a nossa atenção. Paramos e conversamos com o artista que nos contou um pouco da sua carreira, que inclusive já participou da 13º edição da Cowparadew, que a maior exposição a céu aberto e aconteceu em Salvador em 2019. A pintura que o artista estava pintando na “Caixa d’água”, era uma bela sereia. Para quem passar pelo bairro do Joaquim Romão, precisamente na Caixa d’água, não custa nada admirar o trabalho de um artista da nossa terra.

