Artista Jequieense participa de LIVE com a Atriz Nanda Costa e a Cantora Lan Lanh

O artista Jequieense Yan Quadros participou no ultimo dia (26), de junho da live intitulada de LIVE DO CHAPÉU. A live teve a participação especial da atriz Global Fernanda Costa, e a percussionista Brasileira, Lan Lan. Fernanda Costa Campos Cotote é uma atriz, cantora e compositora brasileira. Conhecida nacionalmente por interpretar a protagonista Morena em Salve Jorge e a golpista Sandra Helena em Pega Pega. Nos cinemas se destacou em Sonhos Roubados com a protagonista Jéssica.

é poeta, ex integrante do grupo de Teatro Candeeiro Encantado, fundador e ex integrante da banda Cumpadi Pêdo, recentemente circulou com o projeto da Prefeitura de Jequié “Teatro em todas as partes” com a Cia de Teatro Livuzía, dirigindo o espetáculo “Alice no Sertão das Maravilhas”. O artista conduz a banda denominada “Nave de Mukambo” #acidadeonline, com um show extremamente autêntico, produzido pelo multi-instrumentista Gilson Prates, alegra mais uma vez a nossa cidade sol, o poeta, multiartista, estrela o filme “Rosa Tirana” com José Dumont, o filme foi rodado no município de Poções, dirigido por Rogério Sagui. também participa do projeto cênico-musical “Bencarmim”.