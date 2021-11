Artistas Jequieenses encerram comemorações ao aniversário de Jequié com músicas de qualidade

Para encerrar o mês do aniversário do município, que completou no dia 25 de outubro 124 anos de emancipação político-administrativa a Prefeitura realizou no último sábado e domingo, dia 30 e 31, o show musical ‘Jequié Em Cantos’, com o cantor Paulinho Jequié e convidados, e promoveu, ainda, uma roda de leitura com textos sobre a cidade, no Alto da Prefeitura. O show musical do cantor jequieense, Paulinho Jequié e os convidados, o sergipano Giló Santana e o, também jequieense, Binha Morbeck, foi embalado por um repertório autoral e de cancioneiros brasileiros como Geraldo Azevedo, Paulinho Pedra Azul, Renato Teixeira, e Almir Sater. Já a roda de leitura, no ‘Alto da Prefeitura, foram lidos ao público presente textos jornalísticos, artigos de opinião e crônicas de Carlos Éden, João Batista Pessoa, Valdeck Almeida de Jesus, Emerson Pinto de Araújo, Domingos Ailton, Raimundo Matos, Gerôncio Silva Barbosa, entre outros autores de Jequié, e contou com a participação musical de Yan Quadros, Jorge Becker, Shau e Ed.