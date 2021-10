Artistas Jequieenses são homenageados pela Secretaria de Cultura e Turismo

A Prefeitura realizou a entrega de homenagens na noite da última quarta-feira, dia (26), na Casa da Cultura Pacífico Ribeiro, à artistas que participaram dos eventos em comemoração aos 124 anos de aniversário da cidade. Com um clima dinâmico e festivo, os artistas receberam a homenagem do secretário de Cultura e Turismo, Domingos Ailton, e tivemos também, como parte da programação de aniversário, a palestra pública do Professor, escritor e historiador, Emerson Pinto de Araújo, falando sobre a história de Jequié. Um momento de alegria e valorização da cultura da nossa cidade, com artistas da nossa terra, que com muita dedicação e amor pelo que faz, contribuem para que Jequié seja referência no contexto cultural na Bahia.