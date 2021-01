Árvores ameaça rede elétrica próximo ao Aeroporto de Jequié

Nossa reportagem foi até o Terminal Aeroviário de Jequié, onde mantivemos contato com alguns moradores, que nos mostraram árvores que estão ameaçando atingir a rede elétrica do local. Os moradores estão com medo que um vento forte acabe causando um acidente no local. Esperamos que seja feita a poda das árvores no local, ou pela prefeitura ou pela Coelba.

