As obras de requalificação e reforma de um pavilhão no CEAVIG continua a passos lentos

Estivemos na manhã de ontem (13), no CEAVIG, onde constatamos que as obras de ampliação e reforma da cobertura de um pavilhão continua. A obra teve início no dia 08 de Agosto de 2020, e previsão de término é para o próximo dia 26 de Janeiro. Mas, o que notamos é que realmente a obra está atrasada e pelo que constatamos, não terá tempo hábil para o termino do serviço. Na última terça – feira (12), o prefeito Zé Cocá esteve na Conder na capital do estado, onde o próprio prefeito postou em suas redes sociais, uma reunião onde foi discutido a requalificação TOTAL do CEAVIG. Não temos dúvida que a requalificação TOTAL do CEAVIG, é um grande sonho para as pessoas que ali trabalham a tanto tempo. Mas no momento, o que os feirantes pedem para o poder público, é que essa obra ai mostrada por nossa reportagem, seja terminada o mais rápido possível. Os feirantes estão trabalhando de forma improvisada, desde o ano passado, em baixo de toldos, que com esse calor que faz em Jequié, os mesmos estão sofrendo bastante. E sem contar com o espaço reduzido do local onde os trabalhadores estão no dia a dia.

