As pessoas continuam a desrespeitar e jogam Entulho e lixo na rua Nilo Peçanha no Joaquim Romão

Em vários pontos da cidade de Jequié, podemos observar uma grande quantidade de entulho e lixo pelas ruas. Como já noticiamos aqui, quase sempre, a população não colabora com a empresa de coleta de lixo, e jogam muito lixo, e resto de obras de construção. Há poucos dias falando de um local fundos da rodoviária que estava repleto desse material. A empresa LOCAR foi ao local e fez uma limpeza geral. Uma outra localidade que a empresa de coleta, faz sempre a limpeza, é na Avenida Santa Luzia, também no Joaquim Romão. E em menos de 24 horas as pessoas voltam a jogar muito lixo e entulho no local. Pedimos que a empresa LOCAR faça a limpeza da rua Nilo Peçanha, e pedimos a colaboração das pessoas, que evitem jogar o lixo em locais e inadequados. E quando esse material for entulho, que aluguem contêiner em empresas privadas, que são várias em Jequié.

