As pessoas estão usando a lanterna do celular para iluminar a passarela em Jequié

Um leitor do blog Jequié Urgente, nos enviou uma foto na noite de ontem (15), onde ele estava usando a lanterna do seu celular para atravessar a passarela que liga o Bairro do Joaquim Romão ao Distrito Industrial de Jequié.

As pessoas que trabalham nas empresas durante a noite no distrito industrial, e tem que atravessar a passarela durante a noite, já atravessam temendo serem assaltadas, agora imagina com o celular na mão tendo que atravessar com a lanterna ligada? Alvo fácil para bandidos.

Na última semana estivemos na passarela, onde fizemos uma gravação falando da situação daquele local, e inclusive, também falamos da escuridão durante a noite. Mas, até o momento nada foi feito. Foto: Leitor Jequié Urgente

