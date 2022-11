Assalto na BR 330 e duas pessoas baleadas

Um assalto na BR-330, próximo a entrada do Matadouro Municipal de Ipiaú, terminou com duas vítimas baleadas e um assaltante ferido após sofrer acidente durante a fuga. Segundo as informações colhidas pelo site GIRO IPIAÚ , dois jovens moradores de Ipiaú, trafegavam sentido a esta cidade numa motocicleta modelo Pop 100, quando foram baleados por dois indivíduos em outra motocicleta.

Após as vítimas caírem do veículo, um dos assaltantes roubou a motocicleta. A dupla fugiu sentindo Barra do Rocha. A Polícia Militar foi acionada e de imediato uma guarnição de Barra do Rocha se deslocou na tentativa de encontrar os suspeitos. Um dos assaltantes, identificado como Jackson Araújo, morador de Aurelino Leal, ao perceber a aproximação da viatura policial, perdeu o controle da direção da POP 100, e caiu da moto nas imediações do Trevo da Atlantic Nickel. O outro criminoso conseguiu fugir.

Um dos jovens baleados pela dupla de assaltantes, foi socorrido por populares e encaminhado até o Hospital Geral de Ipiaú. O disparo da arma de fogo atravessou as costas de Roberto Batista dos Santos, 20 anos, conhecido com Betinho.

O colega dele, de 16 anos (nome não informado), foi atingido por dois disparos nas costas. Ele recebeu atendimento de uma equipe do Samu no local e também seria encaminhado, assim como Roberto, para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié.

O assaltante ferido no acidente apresentava fratura expostas na perna esquerda. Ele recebeu os primeiros atendimentos de profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e assim, como as vítimas baleadas, seria encaminhado para a unidade hospitalar em Jequié. A moto roubada foi recuperada pela Polícia Militar. Informações e Foto: Site Giro Ipiaú

