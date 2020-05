Assessoria de Comunicação da UPA de Jequié envia nota a redação do Jequié Urgente

No ultimo dia (01), publicamos em nosso blog uma matéria em que funcionários da UPA em Jequié nos relataram que estavam trabalhando com precariedade de EPI*S (Equipamento de Proteção Individual). Pois bem, a Assessoria de comunicação da UPA em Jequié nos enviou uma nota explicando a situação. Leia na íntegra a nota abaixo.

Em resposta a matéria veiculada sobre falta de equipamentos de proteção individual (EPI’s), informamos que:



A UPA de Jequié atua em total conformidade com os protocolos estabelecidos pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde. Portanto, são infundadas notícias de colaboradores da unidade trabalhando com precariedade de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).



No que se refere a testes para COVID19, a Unidade segue os protocolos estabelecidos pela Secretaria Estadual de Saúde.



A Direção da UPA de Jequié alerta a população local sobre a disseminação de fake news e reforça a necessidade de se manter informado através de fontes oficiais, sobretudo no momento atual de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).



*Estratégias de combate ao coronavírus*



Através do Comitê de Enfrentamento a Covid-19 do Instituto Fernando Filgueiras, equipes assistenciais e de apoio de todos os serviços que compõem a Unidade de Pronto Atendimento têm passado, diariamente, por capacitações e atualizações sobre os fluxogramas e rotinas, as quais incluem fluxos de pacientes de casos suspeitos ou confirmados, orientações aos pacientes e aos colaboradores, manejo de vias aéreas e reanimação cardiopulmonar, protocolos de higienização, limpeza e desinfecção do ambiente e equipamentos, gerenciamento de resíduos, manuseio e utilização de kits Covid-19 – compostos por avental, máscara, gorro, óculos, protetor facial e luvas -, além de fluxogramas de atendimento ao colaborador com sintomas respiratórios.



Também foi desenvolvido, na unidade, um fluxo exclusivo para atendimento de pacientes com casos suspeitos do novo coronavírus. A equipe multiprofissional está capacitada para adotar as condutas adequadas conforme os graus de complexidade apresentados por cada paciente, sejam elas de leve, média ou alta complexidade.



A Secretaria da Saúde do Estado emite, diariamente, boletins informativos acerca dos casos confirmados de COVID-19, bem como o número de óbitos e casos descartados. É possível ter acesso às notas técnicas, boletins epidemiológicos e outras recomendações através do site: saude.ba.gov.br/coronavirus.



Atenciosamente,

*Assessoria de Comunicação

da Upa de Pronto Atendimento de Jequié*

