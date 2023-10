ASSISTA: FIOL No trecho de Jequié começa no 2º Semestre do ano que vem. Jequié vai ter canteiro de distribuição de material

Aconteceu na manhã desta terça-feira (24), no escritório da BAMIN em Jequié. Um encontro com Jornalista da cidade e da região. Nesta jornada de dialogo, participaram emissoras de rádio de Jequié, blogs e sites. O Jequié Urgente fez questão de está no evento, para podermos entender melhor o que é a FIOL e saber maiores detalhes sobre o trecho da ferrovia que passa na cidade de Jequié.

Na oportunidade, Marcelo Augusto Gerente de Implementação de Ferrovias, falou sobre os investimentos, prazo de entrega da obra e expectativas futuras. Segundo Marcelo Augusto, o término da obra que tem a extensão de 537 quilometros de extensão. Que vai da cidade de Caetité a Ilhéus, é para 2027. A concessão da BAMIN é de 35 anos, sendo que dentre esse tempo, 5 anos será de obras para conclusão do trecho de responsabilidade da BAMIN. O trecho da FIOL que passa por Jequié, está previsto para começar no 2º Semestre de 2024 e aqui na cidade terá um canteiro de obras para distribuição de produtos. Após a sua conclusão, a expectativa é que no trecho entra as cidade de Caetité a Ilhéus, passem trens com 172 vagões e 03 locomotivas, levando minério para o Porto Sul.

Na oportunidade, quem também falou aos presentes, foi o Marcelo Dutra Gerente Geral de Meio Ambiente e Relacionamento com Comunidades. Assista a entrevista com o Gerente Geral de Implementação de Ferrovias, Marcelo Augusto.

