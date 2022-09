Associação Paradesportiva do Interior da Bahia promove amistoso entre atletas paradesportivos em Jequié

Com o objetivo de dar mais visibilidade à prática desportiva, enquanto propiciadora de inclusão da pessoa com deficiência, a Associação Paradesportiva do Interior da Bahia (APIB), com apoio da Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Esporte e Lazer, promoveu, na tarde da sexta-feira, 9, um jogo amistoso de basquete em cadeira de rodas, com os atletas da APIB e Associação Grapiúna do Paraplégico (AGP), na quadra poliesportiva do Viveiro, no bairro São José. Estiveram presentes a equipe técnica da Secretaria de Esporte e Lazer; o presidente, Jaldo Santana Roseno, e o vice-presidente, Carlos Augusto Souza Brito, da Associação Paradesportiva do Interior da Bahia (APIB); o presidente, Bruno Santos Santana, da AGP; e os atletas paradesportistas das duas entidades.

A Secretaria de Esporte e Lazer disponibilizou a logística da premiação e todo o suporte para a realização do evento que, de acordo com o secretário de Esporte e Lazer, Matheus Macedo, serve de inspiração para que a sociedade compreenda mais sobre a importância da inclusão. O basquete em cadeira de rodas foi a primeira modalidade paralímpica praticada no Brasil e somente no país, há aproximadamente 110 clubes que oferecem esta modalidade praticada por pessoas com deficiências físico-motoras. Os jogos são disputados por duas equipes com cinco jogadores cada e a partida é dividida em quatro quartos, de 10 minutos cada. A principal diferença em relação ao basquete convencional é que os jogadores devem quicar, arremessar ou passar a bola a cada dois toques dados na cadeira de rodas. Informações e Foto: SECOM/PMJ

