Até 3 parcelas do FGTS podem ser antecipadas para conseguir empréstimo

A Caixa Econômica Federal (CEF) antecipou o pagamento do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), na modalidade saque-aniversário, que entrou em vigor em 2020. Essa nova opção possibilita que o trabalhador consiga uma linha de empréstimo.

”O empréstimo consiste em uma antecipação do valor do saque disponibilizado no mês do seu aniversário. O saldo do FGTS é utilizado como garantia da operação, trazendo simplicidade e agilidade para a contratação”, informou a Caixa.

O que facilitará o trabalhador ter até três anos para pagar o crédito no valor mínimo de 2 mil. Pedro Guimarães, presidente da Caixa, disse que o dinheiro será liberado digitalmente, ou seja, o trabalhador não precisará ir a uma agência da CEF. Já a taxa de juros é bem atrativa (0,99% a.m.), entre os empréstimos para pessoas físicas. Foto Reprodução

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários