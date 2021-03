Até o próximo dia 19 de Março tem novenário de São José: Veja programação

Foi com imensa alegria e satisfação que nós, da comunidade do Santuário Diocesano de São José da Sagrada Família (SDSJSF), recebemos da Igreja este presente: um ano inteiro dedicado a São José. A alegria transbordante do nosso coração, apesar da pandemia, deseja compartilhar com todos vocês irmãos e irmãs católicos, devotos de São José, este momento de felicidade através do nosso novenário em honra do Patrono Universal da Igreja de no período de 10 à 19 de março de 2021. Ficaremos muito felizes e honrados com suas presenças para a cobertura deste evento. “ide a José” é o que queremos. Invoquemos a José para que ajude-nos a amar com coração de pai.

Devido a pandemia estaremos realizando o novenário em honra a São José de maneira reduzida e seguindo todos os protocolos do Plano Diocesano para as Ações Eclesiais no Contexto da Pandemia da Covid-19.

