ATÉ SÁBADO TEM LIQUIDAÇÃO SILVANY

Silvany atua há 32 anos na cidade de Jequié, sendo empresa de capital genuinamente local. Sempre presente nos eventos da cidade e região, seja com participação ou com patrocínios, dedicação as causas e momentos sociais e econômicos.

Loja espaçosa, mais de 2.000 m2 para atendimento aos clientes, 2 elevadores, rampa de acesso para todos clientes, banheiros e pias para clientes lavarem as mãos e evitarem o contágio do corona vírus.

Começou hoje, quarta – feira (20), a liquidação anual Silvany. A liquidação já se tornou parte do calendário comercial da região, sendo ação aguardada por toda comunidade.

Este ano, como sempre, as ofertas serão em toda loja. Segundo coletamos informações junto a direção, todo estoque será disponibilizado e em todas as modalidades de pagamento. O Silvany tem linha de credito própria, sendo o seu cartão de credito o mais utilizado pelos clientes, e as vendas parceladas são as mais constantes, com divisões até 12 vezes sem acréscimos.

A entrega dos produtos de grande volume, como colchões, móveis, fogões e lavadoras, é feita no endereço indicado pelo cliente, em Jequié e perímetro urbano a entrega é grátis.

São mais de 10.000 itens no estoque, mais de 10 seções em 4 pavimentos, no centro da cidade e com vagas em estacionamento próprio.

Atendimento delivery e on line, pela celular e pelas mídias sociais. Entrega com equipe própria ou em poucos casos por parceiros on line.

(73) 3527 8530

(73) 98896 4174

Instagran @silvanycompletopravoce

Facebook @silvanycompletopravoce

Cartão silvany 073 98135 0616

