Atenção barraqueiros e ambulantes que desejam trabalhar em evento na Praça Rui Barbosa

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Cultura e Turismo, estará promovendo no período de 23 a 25 de outubro na Praça Rui Barbosa uma vasta programação artística e musical em comemoração à emancipação político-administrativa do município.

Dessa forma, é orientado aos comerciantes de bebidas e alimentos, que almejem trabalhar no circuito do evento, a se dirigirem ao Departamento de Tributos, localizado na Praça João Borges, para efetuar o pagamento do preço público, de acordo com o Decreto Municipal Nº 23.536/2022. É válido ressaltar que só poderão comercializar no evento quem estiver em posse do comprovante de quitação referente ao uso do solo em espaço urbano, obrigatório, também, para ambulantes e comerciantes do ramo de entretenimento infantil, como brinquedos, pula-pulas e similares. Informações: SECOM/PMJ

