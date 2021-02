Atenção Homem do Campo: Inscrições para o Garantia-Safra 2020/2021 estão abertas

O agricultor para se inscrever deve procurar a Diretoria de Expansão Rural, na sede da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente, localizada Rua Corredor Costa Brito, nº62, no Jequiezinho, Galpão do PAA, munido de RG, CPF e Declaração de Aptidão ao Pronaf, a DAP. A inscrição será validada após o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável, o CMDS, homologar e o agricultor pagar o boleto de inscrição no valor de R$ 8,50.

O programa tem como beneficiários os agricultores que possuem renda familiar mensal de, no máximo, um salário mínimo e meio, e que plantam entre 0,6 e 5 hectares de feijão, milho, arroz, mandioca, algodão. Uma vez aderidos, eles passam a receber o benefício quando o município em que moram comprova a perda de, pelo menos, 50% do conjunto dessas produções, ou de outras a serem definidas pelo órgão gestor do Fundo Garantia-Safra, em razão de estiagem ou excesso hídrico. Atualmente, o valor do benefício é igual a R$850, pago em cinco parcelas de R$170, por meio de cartões eletrônicos disponibilizados pela Caixa Econômica Federal e de acordo com o calendário de benefícios sociais. A medida é uma forma de contribuir para segurança alimentar da família do agricultor, o que dá liberdade para que ele escolha como aplicar o dinheiro.