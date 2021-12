ATENÇÃO: IBGE Abre processo seletivo para trabalhar no Censo Demográfico 2022. Para Jequié são oferecidas 157 vagas

Informações sobre o Processo Seletivo Simplificado para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE podem ser obtidas pelo telefone 0800 2834628 e pelo e-mail [email protected] . O processo seletivo visa ao preenchimento, em caráter temporário, de vagas para a função de Agente Censitário Municipal (ACM) e para a função de Agente Censitário Supervisor (ACS), conforme consta no Edital.

Os processos seletivos para o Censo 2022 permitem a solicitação da isenção do pagamento da taxa de inscrição para pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. Para recenseador, o pedido deverá ser feito até o dia 29 de dezembro. Após o envio dos dados e documentação necessária, a solicitação passará por uma análise da organizadora. O resultado preliminar dos pedidos de isenção de taxa será no dia 11 de janeiro, cabendo recursos nos dias 12 e 13 de janeiro. No dia 24 de janeiro, sai o resultado definitivo. Caso o pedido de isenção seja indeferido, o candidato poderá pagar a taxa até o dia 25 de janeiro.

