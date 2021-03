ATENÇÃO: Jequié poderá ter fiscalização eletrônico no centro da cidade

A SUMTRAM começou ontem (25), em Jequié, um estudo técnico para instalação de fiscalização eletrônica de velocidade e monitoramento para flagrar motoristas que avançam o sinal vermelho no município. Segundo informou a Superintendência de Trânsito (SUMTRAM), a proposta ainda precisa de uma aprovação que demonstre a efetiva necessidade para o projeto ser realizado em Jequié.

No trânsito de Jequié, o que realmente observamos, são centenas de motoristas que cometem infrações a cada instante, como por exemplo, dirigir usando aparelho celular, não fazer o uso do cinto de segurança, não respeitar as faixas de pedestres, são apenas algumas das infrações flagradas no dia a dia do trânsito da cidade. E você, é a favor a fiscalização eletrônica no centro de Jequié?