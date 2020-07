ATENÇÃO JOVENS: De 29 de Julho a 01º de Agosto acontece o World Camp

O World Camp

A International Youth Fellowship (IYF), conhecida no Brasil como Comunhão Internacional de Jovens, realizará de 29 de julho a 1º de agosto, o World Camp 2020, evento de intercâmbio cultural com objetivo de resgatar jovens com dificuldades inter e intrapessoais. Neste ano o lema é “O mundo conectado”.

Este evento teve sua primeira edição em 2001 e foi realizado na Coreia do Sul, teve duração de três semanas e era uma competição de Inglês. Na sua primeira edição em 2001, participaram dezoito jovens, no segundo ano, cinquenta e quatro jovens, e assim, surgiu a International Youth Fellowship – IYF, que traduzindo, significa: Comunhão Internacional de Jovens, uma organização sem fins lucrativos que trabalha para que os jovens possam ultrapassar suas dificuldades e ter uma mente forte e altruísta.

O World Camp na pandemia

Voltado aos jovens, o evento mundial que acontece anualmente na Coreia do Sul, estava planejado para o dia 26 de julho de 2020, aguardando 3.000 jovens, porém, devido a pandemia do covid-19, o evento foi cancelado. Entretanto, os organizadores decidiram realizar o evento Online, ganhando proporções ainda maiores. Aguardando a participação de 5.000 jovens, o World Camp 2020, já conta com apoiadores como a culinarista Luciana Mirihad (canal Culinária em Casa), Guilherme Valtarez (canal Gtecnologia), e palestras como a do ex-jogador de basquete Oscar schimidt,será transmitido em 95 países e traduzido em sete idiomas: Português, Inglês, Espanhol, Russo, Chinês, Francês e Coreano.

Para responder algumas perguntas sobre o World Camp 2020, vamos conversar com Daniel Jo, Presidente da IYF Brasil.

1.O World Camp já aconteceu em 30 países, quando foi a primeira edição do World Camp no Brasil, quantas edições deste evento já aconteceram no Brasil, e quais foram os frutos deste evento?

A primeira edição no Brasil foi em fevereiro de 2010. Aconteceram 3 edições World Camp Brasil, nos anos de 2010, 2016 e 2019. Através do World Camp recrutamos muitos voluntários e vendo a transformação da vida deles, obtivemos muita esperança para dar continuidade a estes eventos no Brasil, também fizemos muitas parcerias como: órgãos públicos, associações e estabelecimentos de ensino

2.Como acontece a organização do World Camp e como será realizado este ano?

Toda a parte de organização do World Camp é feita pelo voluntariado, todos os membros, iniciando pela diretoria, inclusive, são jovens voluntários que enfrentam novos desafios e superando seus limites ganham um coração forte. É um trabalho que requer muita paciência, dedicação e o mais importante, nós da IYF, trabalhamos dando o nosso coração.

Este ano, devido a pandemia, o evento será realizado virtualmente, por meio das plataformas Zoom, Youtube e facebook e, assim, estaremos interagindo com jovens de outras regiões do nosso país e de outros cinco continentes.

3.Qual é a expectativa de Público para este evento?

A nossa expectativa para este evento é atingir 5.000 inscrições em todo o Brasil.

4.O evento possui alguma taxa?

Todo o evento do World Camp é cobrado uma taxa, mas exclusivamente, este ano, devido à dificuldade financeira de cada um, não iremos cobrar nenhuma taxa. Será totalmente gratuito.

5.Na IYF, os jovens aprendem sobre o mundo do coração.Você pode nos esclarecer o que é o mundo do coração?

Dentro da IYF nós aprendemos uma nova educação, a educação emocional. Devido ao desenvolvimento da tecnologia, hoje em dia, as pessoas vivem com uma mente arruinada e o seu lado emocional ferido. Através de muitos depoimentos de jovens que estão passando por esta fase de isolamento, grande parte estão em depressão e, tristemente, algumas vidas terminam no suicídio, por isso, sentimos a importância do mundo do coração, onde as feridas emocionais são tratadas, implantando uma nova mentalidade nos jovens. Assim como a água está fluindo, e se ficar parada apodrece, acreditamos que a felicidade na vida de uma pessoa acontece quando há a comunicação, ou seja, quando os corações fluem.

6.Para encerrar, o que os jovens podem ganhar participando do World Camp Online 2020?

Acredito que é mais fácil transmitir o que os jovens ganham ouvindo o próprio depoimento deles.

Abaixo, podemos ler o depoimento de dois jovens que participaram do evento e receberam esperança e grande transformação em suas vidas.

“Antes de conhecer o World Camp eu era uma pessoa completamente depressiva. Eu não gostava de me relacionar com as pessoas, eu vivia sempre preso no meu próprio mundo e isso me fez muito mal, me fazendo ter pensamentos suicidas, de até tentar tirar a minha própria vida. Eu vivia tempos escuros, a única coisa que eu conseguia enxergar era que aquilo iria acabar uma hora com a minha vida, no caso o suicídio, eu queria me matar.

Mas um dia conheci uma jovem que me apresentou o evento e, no início, eu não dei atenção a ela, mas depois fui pesquisar sobre e os meus olhos enxergaram, eu senti algo diferente no meu coração, então eu me inscrevi para o World Camp. Participando do evento, eu fui muito feliz, uma felicidade na qual eu nunca tinha sentido antes. Ouvindo as palestras de educação emocional eu pude ganhar um coração forte, uma mente saudável e esperança no amanhã. Eu guardo uma frase do nosso fundador Ock Soo Park, até hoje, quando ele disse em uma das palestras: “Os jovens da IYF não vivem olhando somente para quem são hoje, mas sim, tendo esperança no que se tornarão amanhã”. E isso mudou a minha vida. O World Camp da IYF mudou o meu coração, e desde então eu sou muito grato à IYF!”.

(Davi Conessa, 16 anos, participante do World Camp 2019)

“Após o falecimento da minha mãe, aos meus 13 anos, meu irmão mais

velho passou a cuidar de mim, mas nós brigávamos constantemente, e cada vez mais, eu fui desistindo de mim mesma, até o dia em que ele me expulsou de casa, no meu último ano do ensino fundamental.

Durante o ensino médio, eu não busquei tratamento psicológico e não costumava me abrir com meus amigos, simplesmente fingia que estava tudo bem, mas as feridas emocionais causadas por eu não ter conseguido alcançar os padrões do meu irmão e me sentir um fracasso, ainda me perseguiam. Meu emocional foi se deteriorando ao ponto de eu desenvolver problemas de ansiedade e pensamentos suicidas recorrentes, até tentar o suicídio no terceiro ano do ensino médio.

Criei um plano de cursar o ensino superior longe da minha família e cometer suicídio em segredo, mas quando mudei para outra cidade vi no Facebook um dos eventos da IYF e conhecendo a ONG, pude pela primeira vez, encontrar um espaço para desabafar e aprender sobre a educação emocional. Realizando os trabalhos voluntários e ouvindo as palestras pude superar muitos dos meus problemas, principalmente por realizar atividades que nunca faria por mim mesma.

Depois de anos, voltei a encontrar meu irmão e descobri que ele tem problemas psicológicos, por isso, ele era tão agressivo. O que aconteceu entre nós, não foi culpa de ninguém, no final das contas. Ele está realizando o devido tratamento e nós pudemos deixar o que aconteceu no passado. Eu o presenteei com livros de educação emocional do fundador da IYF, porque espero que ele se recupere logo e possa descobrir a alegria da vida novamente, assim como eu pude.

Conheci a IYF no momento mais adequado que poderia imaginar, por incrível que pareça, não é exagero dizer que a ONG salvou a minha vida. Espero que muitos jovens brasileiros também possam ter suas vidas transformadas pela IYF”.

(Viktória Sousa santos, 21 anos, participante do World Camp 2016)

Faça a sua inscrição pelo link: https://forms.gle/JxF3ARKaQ91Bujex7

Mais informações:

Site: https://iyf.org.br/

Youtube: https://www.youtube.com/user/IYFBrazil

Facebook: https://www.facebook.com/iyf.br

Comentários no Facebook:

Comentários