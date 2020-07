ATENÇÃO JOVENS: Dia 06 começa a Semana Educacional Jovem do Futuro

O Seminário “Semana Educacional Jovem do Futuro” visa abordar os principais desafios impostos pela pandemia na educação através da perspectiva das juventudes e diálogo com Secretários Estaduais de Educação de todo o país.

Jovens e entusiastas da educação poderão, de forma remota, participar do seminário online realizado pelo Movimento Mapa Educação que tem como objetivo promover diálogo entre jovens de todas as regiões do país e tomadores de decisão, para que avancem juntos no debate sobre o futuro da educação no pós pandemia. Dada a importância e urgência de debater esses e outros dados entre jovens e representantes do poder público, construindo juntos possibilidades de futuros para estes temas tão complexos e importantes para as juventudes brasileiras, a “Semana Educacional Jovem do Futuro” irá acontecer entre os dias 6 e 10 de julho, das 16h às 18h e será transmitido pelo canal do Youtube do Movimento Mapa Educação.

O QUÊ: Semana Educacional Jovem do Futuro

QUANDO: Entre os dias 6 e 10 de julho, das 16h às 18h

ONDE: Youtube do Mapa Educação

( https://www.youtube.com/channel/UC8CyQt8mzi2bXXMPmoP2UnA )

PROGRAMAÇÃO:

06 de julho: Região Norte das 16h às 18h

Goreth Sousa – Secretária de Educação do Amapá

Michely Alves – Coordenadora de Ensino Médio da Secretaria de Educação do Pará

Luis Fabian Barbosa – Secretário de Educação e Desporto do Amazonas

07 de julho: Região Nordeste das 16h às 18h

Josué Modesto dos Passos Subrinho – Secretário de Educação, do Esporte e da Cultura do Sergipe

Felipe Costa Camarão – Secretário de Educação do Maranhão

08 de julho: Região Centro Oeste das 16h às 18h

Cecília Amendola da Motta – Secretária de Educação do Mato Grosso do Sul

09 de julho: Região Sudeste das 16h às 18h

Claudia Raybolt – Subsecretária de Ensino no Rio de Janeiro

10 de julho: Região Sul das 17h às 19h

Renato Feder – Secretário de Educação do Paraná

Natalino Uggioni – Secretário de Educação de Santa Catarina

