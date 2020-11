ATENÇÃO MOTORISTAS: A partir de hoje (25), o trânsito será alterado no Alto do Maringá

A Prefeitura de Jequié, através da Superintendência Municipal de Trânsito (SUMTRAN), informa que a partir desta quarta-feira, dia (25), haverá um estreitamento da via em ambos os lados da Praça do Maringá, na altura do posto de combustível próximo ao Subway. A empresa responsável pela requalificação da Av. Tote Lomanto solicitou autorização ao órgão de trânsito para efetuar esta operação. A sinalização está sendo implantada no dia de hoje, (24), e a colocação dos tapumes será realizada amanhã.

A SUMTRAN pede que os condutores tenham paciência ao transitar pelo local e obedeçam às sinalizações, as obras de requalificação da Av. Tote Lomanto é de grande importância para um trânsito seguro e confortável aos viajantes e aqueles que transitam por esta via diariamente. Informações: ASCOM/PMJ

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários