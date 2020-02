ATENÇÃO O SORTEIO DO BLOG COISAS DE WILMA SERÁ PRÓXIMO DIA 08. PARTICIPE

ATENÇÃO! Nova data para o sorteio da Promoção de Verão coisasdewilma.com.br!! Devido a alguns problemas no acesso à matéria e aos comentários no blog, iremos adiar a data do sorteio da promoção para o dia 08/03. Assim, você que não conseguiu deixar seu comentário na matéria do sorteio ou ainda não participou poderá participar!!

para participar da promoção é muito fácil!

1-Curta o post oficial no Instagram @blogcoisasdewilma;

2-Marque 3 amigos nos comentários;

3-Escreva “Quero participar” nos

comentários aqui dessa matéria sobre

a promoção no blog e pronto!

Agora é só marcar as amigas, e torcer! Ah! Quanto mais pessoas você marcar (apenas 3 por comentário) mais chances de ganhar viu!! Corre!

