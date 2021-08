ATENÇÃO POLÍCIA MILITAR: Bandidos estão colocando corda para roubarem motos no Loteamento Santa Luz

Uma estrada que liga o Loteamento Sol Nascente ao bairro da Cidade Nova, tem se transformado em um verdadeiro desafio para as pessoas utilizarem o avia. Essa estrada encurta e muito o caminho entre os dois bairros, inclusive, o prefeito de Jequié, Zé Coca, já manifestou o desejo de asfaltar o local. Mas, ladrões que roubaram várias motocicletas no local, agora estão usando uma tática perigosíssima para os motociclista. Os bandidos amarram uma corda de um lado para o outro da estrada, forçando o motociclista ou se acidentar ou parar o seu veículo. Na noite de ontem (20), o motorista de um veículo, parou e tirou essa fotografia e nos enviou, mostrando a maldade do bandidos. Moradores e frequentadores do local, pedem para que a polícia militar, faça rondas mais constantes no local, para tentar inibir essas ações criminosas.

