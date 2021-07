ATENÇÃO: Pontos de vacinação contra a Covid-19 tem mudanças de locais em Jequié

A vacinação contra a Covid-19 continua suspensa para a 1º dose, que parou na faixa etária de 38 anos. Nesta sexta-feira (23), a vacinação vai continuar apenas para gestantes, mulheres no pós-parto a partir dos 45 dias e também para quem já está agendo para 2ª dose. O que muda, são alguns locais de vacinação. Com a retomada das aulas a partir da próxima segunda-feira (26), a Central de Vacinação que funcionava no antigo Colégio Modelo, na Avenida Cesar Borges, muda para o Tiro de Guerra ,06-009. Já o ponto de vacinação que funcionava no CEEP, a partir de hoje passa a funcionar na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, (UESB). Os horários permanecem os mesmo de antes.

