ATENÇÃO: Prazo para Cadastro Cultural e Consulta Pública termina no dia 30 de julho

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Cultura e Turismo, vem conduzindo, desde o início de junho, os trabalhos de mapeamento dos trabalhadores e trabalhadoras que atuam no setor cultural local. O intento, com as informações fornecidas por artistas e demais profissionais de cultura residentes no município, é consolidar os processos a partir de um cadastro que reunirá e organizará todos os agentes e espaços destinados aos fazeres artísticos. Dessa maneira, a partir da conclusão do mapeamento, será possível viabilizar eventuais pesquisas, ações de fomento, busca por informações culturais, contratação de artistas e serviços de entidades culturais nos variados segmentos, além de subsídio ao planejamento estratégico de ações públicas.

Além do cadastro para o Mapa Cultural do município, a Secretaria de Cultura e Turismo também disponibilizou uma Consulta Pública online, relacionada à aplicação dos recursos da Lei de Emergência Cultural, nº 14.017, de 29 de junho de 2020, ambos disponíveis no site oficial da Prefeitura de Jequié, no endereço eletrônico Consulta Pública, impreterivelmente, até o dia 30 deste mês. Informações: ASCOM/PMJ

