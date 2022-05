ATENÇÃO: Prefeitura de Jequié informa que o pagamento do Garantia-Safra está autorizado

Está autorizado pela Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o pagamento do Garantia-Safra no município de Jequié aos agricultores que aderiram ao programa no ano de 2021. O pagamento integral do benefício Garantia-Safra será realizado em parcela única de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) em decorrência das medidas de enfrentamento da pandemia da Covid-19.