ATENÇÃO: Prefeitura de Jequié publica edital de convocação com lista de candidatos aprovados

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Administração, considerando o resultado final do Concurso Público municipal, para os cargos de nível superior, médio e técnico completo, para atendimento do quadro de pessoal do município de Jequié, de acordo com o Edital de Homologação dos Resultados, de 23 de setembro de 2022, publicou ontem quarta-feira, 23, o Edital de Convocação N° 01, com a lista dos candidatos classificados.

Os candidatos classificados terão prazo de 15 dias, a contar da publicação deste Edital de Convocação, ou no prazo de dois dias úteis, a contar do recebimento da convocação através de correspondência enviada por correio, registrada com Aviso de Recebimento (AR), nos termos especificados no Edital de abertura do Concurso, para compareçam junto ao Departamento Pessoal e Recursos Humanos desta Prefeitura, situado na Avenida Ulisses Coelho, S/N, bairro KM 3, ao lado do 19º Batalhão da Policia Militar.

Edital de Convocação N° 01, de 23 de novembro de 2022E

