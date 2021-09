ATENÇÃO: PRF abre inscrições para o credenciamento de psicólogos e psiquiatras

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abriu inscrições para o credenciamento de psicólogos e psiquiatras para atendimento aos policiais rodoviários federais em todo território nacional. O credenciamento de clínicas com atendimento em psicologia ou psiquiatria (pessoa jurídica), e de profissionais autônomos, psicólogos e psiquiatras (pessoa física), deve ser feito exclusivamente pelo portal da PRF. No edital, o candidato terá acesso a todos os pré-requisitos para se tornar um credenciado, como, por exemplo, ter no mínimo três anos de experiência em atendimento clínico.