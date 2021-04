ATENÇÃO: Primeira dose da vacina contra a Covid-19 está suspensa temporariamente em Jequié

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, informa que a partir desta quarta-feira, (07), estará suspensa, temporariamente, a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19, devido a falta do imunizante. Em função do desabastecimento da vacina, os postos de vacinação estarão aplicando somente a segunda dose para as pessoas com data de agendamento para este dia. Para que sejam vacinadas, os idosos dentro do perfil de atendimento devem apresentar o RG, CPF e o Cartão SUS.