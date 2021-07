ATENÇÃO REDOBRADA: Variante da Covid-19 P.1 de Manaus já circula em Jequié.

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, por meio do Grupo de Trabalho de Covid-19, da Vigilância Epidemiológica, recebeu, no final da tarde desta quinta-feira, (08), o comunicado do Núcleo Regional de Saúde Sul/Jequié sobre a detecção feita pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-Ba) da existência de variante de atenção SARS-CoV-2 em Jequié, em amostra de caso novo de Covid 19, notificado em junho. A variante P.1 – “de Manaus” identificada, demanda atenção especial do poder público e da população, em razão de mutações capazes de acarretar maior transmissibilidade e maior gravidade do quadro clínico da Covid-19.