ATENÇÃO: Se você vai solicitar viagem no TFD, haverá mudanças devido ao feriado de 25 de Outubro

Em virtude do feriado, na segunda-feira, (25), de outubro, dia da emancipação política de Jequié, as solicitações de viagens para o Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para os dias 25 e 26 de outubro deverão ser feitas nesta sexta-feira, dia 22. A marcação pode ser feita através do Whatsapp, telefone ou presencialmente na Secretaria de Saúde do Município, na Rua Dom Pedro II, Centro de Jequié. Os telefones disponibilizados são, 3526-8931 ou 3526- 8478.