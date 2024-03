Atendendo solicitação de Hassan, a Sesab confirmou agenda para realização de edição da Feira da Saúde Mais Perto em Jequié no mês de abril

Atendendo solicitação do deputado municipalista Hassan (PP), a Secretaria Estadual da Saúde (Sesab) da vai realizar uma edição da Feira da Saúde Mais Perto em Jequié no próximo mês de abril, em data a ser definida. A notícia foi comunicada ao deputado pela secretária Roberta Santana, a quem ele agradeceu, destacando sua preocupação e atenção com a população de Jequié e região.

Ex-secretário de Saúde de Jequié e membro titular da Comissão de Saúde e Saneamento da Assembléia Legislativa da Bahia (Alba), Hassan afirmou que “nosso objetivo é proporcionar atendimento de saúde de qualidade para o nosso povo, com ações de prevenção e viabilizando o mais rápido possível acesso à rede de saúde, e nessa missão sempre contamos com a sensibilidade e competência da secretaria Roberta Santana”.

O parlamentar frisa que o projeto Feira da Saúde Mais Perto é um dos mais importantes realizados pela Sesab, e fundamental ferramenta no processo de regionalização da saúde, viabilizando atendimentos em diversas especialidades mais perto de Jequié e região.

A feira de saúde será realizada em dois dias, em parceria com as Voluntárias Sociais, e disponibilizará serviços de mamografia, preventivo, consultas com ginecologista e mastologista, consulta para agendamento de cirurgias eletivas, ultrassonografia, eletrocardiograma, raio-x, consultas e exames oftalmológicos, procedimentos odontológicos, consulta de nutrição, exames laboratoriais, imunização e aferição de pressão arterial e de glicemia.

