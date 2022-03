Atendimento de pacientes com varizes graves continua na cidade de Jequié

A Prefeitura segue com o atendimento de pacientes com varizes graves por meio de uma técnica eficaz, pouco invasiva e que ainda permite rápida recuperação. Para isso está sendo disponibilizado o tratamento de varizes por espuma ecoguiada nos membros inferiores para usuários do Sistema Único de Saúde, atendidos pela rede municipal de Saúde.

O passo-a-passo para atendimento é muito simples: Primeiro, o paciente deve procurar um dos quatro Centros de Saúde do município, onde passará por uma triagem, visando averiguar seus possíveis riscos e evitar complicações. Em seguida, deverá passar por uma ultrassonografia Doppler, sendo encaminhado para uma avaliação com um médico angiologista e, então, à realização do procedimento, com a entrega da meia de compressão, que deverá ser utilizada pelo paciente, após o procedimento.