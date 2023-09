Atendimento especial para fazer RG no SAC Jequié.

Os postos SAC Feira II e Jequié realizam um atendimento especial para RG neste sábado (30set23). As unidades vão funcionar de 8h às 12h apenas para serviços de carteira de identidade. Para tirar o RG é necessário apresentar certidão de nascimento (ou do estado civil) original. A 1ª via do documento é gratuita. A partir da 2ª via é preciso pagar uma taxa de R$ 46,19. O SAC Feira II fica situado no centro da cidade, na Rua Vasco Filho. Já o SAC Jequié está localizado na Rua Otávio Mangabeira, no bairro Mandacaru.

O atendimento é por agendamento através do SAC Digital. Para agendar, é preciso baixar o aplicativo SAC Digital ou acessar (www.sacdigital.ba.gov.br). Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) disponibiliza ainda o site institucional do SAC (www.sac.ba.gov.br), além do call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo). Informações e Foto: Site Jequié e Região

