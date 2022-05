atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), são retomadas em Jequié

A Prefeitura retomou as atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), que são referenciados pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), que são destinados ao atendimento de crianças, adolescentes e pessoas idosas. O retorno foi possibilitado pela melhoria nos índices da pandemia, com a ampliação da imunização da população e manutenção dos protocolos preventivos.

Como parte dessa iniciativa, o público voltou a participar das atividades do SCFV do Alto da Bela Vista, Amaralina, Joaquim Romão, Curral Novo e Mandacaru. ontem (17), os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Pau Ferro e do Loteamento Água Branca promoveram um encontro dos atendidos.