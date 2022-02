Atlantic Nickel apresenta desempenho operacional e financeiro recorde em 2021

Para Paulo Castellari, CEO da Appian Capital Brasil, “2021 foi um ano marcante para a Atlantic Nickel. Estou realmente impressionado com os esforços de nossos empregados, parceiros de negócio e comunidades locais, e sua capacidade de enfrentar os contínuos desafios relacionados à pandemia de COVID-19. A Atlantic Nickel alcançou receita e EBITDA recordes, desempenho de custo C1 no primeiro quartil e, agora, possui seu balanço patrimonial mais resiliente de todos os tempos, mantendo o melhor desempenho de segurança do setor. Essas bases sólidas nos posicionam para aproveitar o alto potencial de crescimento do ativo, que já é uma das maiores operações de níquel sulfetado do mundo.

