Atlantic Nickel chega a 60 mil toneladas exportadas

A Atlantic Nickel, empresa brasileira produtora de níquel sulfetado no município baiano de Itagibá, chegou à marca de 60,3 mil toneladas de concentrado de níquel exportadas até o momento, neste ano de 2021, com vistas a atender o crescente mercado internacional da eletrificação. Neste cenário, o níquel possui papel de destaque, sendo elemento fundamental na fabricação de baterias para veículos elétricos.

O resultado foi alcançado com o sexto embarque realizado pela empresa no dia 18 de julho, quando o navio BBC America partiu do Porto de Ilhéus, região sul da Bahia, transportando mais de 11 mil toneladas do minério em direção à China. O resultado da companhia, nestes sete meses de operação em 2021, é quase o total alcançado no ano passado, que chegou a 67,7 mil toneladas exportadas.

O panorama é um indicativo significante de que o níquel se torna, cada vez mais, um recurso fundamental em escala mundial, como solução sustentável para adoção de fontes de energia limpa, que substituem a combustão e reduzem a emissão de gases nocivos à saúde e ao meio ambiente. A Atlantic Nickel está preparada e bem posicionada para atender a esta demanda, por ser uma das maiores minas de níquel sulfetado a céu aberto do mundo e a única deste segmento em operação no Brasil.

